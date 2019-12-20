Son dakika! Yılın futbolcusu Vedat Muriç!

Son dakika gelişmesi... Kosova Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen geleneksel yılın sporcusu oylamasında bu yıl Kosovalı oyuncu Vedat Muriç'e "2019 Yılı En İyi Futbolcusu" ödülü verildi. Kosova Milli Takımı'nda da top koşturan yıldız futbolcu, attığı gollerle Kosova'da adından sıkça söz ettiriyor.

Yılın futbolcusu seçilmesinin ardından büyük bir gurur yaşadığını belirten Vedat Muriç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kosova'da yılın futbolcusu seçilmenin mutluluk ve gururunu yaşıyorum. Bana destek olan bütün takım arkadaşlarıma, aileme ve herkese çok teşekkür ederim.