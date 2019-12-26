Yerli otomobilden son dakika fotoğraf geldi, aracın iç tasarımı belli oldu!

Yerli Otomobilin lansmanı 27 Aralık Cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek. Doğuştan elektrikli olarak üretilen milli otomobilin üretim yeri ve fiyatı ise henüz belli değil.

Son teknoloji olacak olan yerli otomobil elektrikli, sıfır emisyonlu ve otonom sürüşe elverişli olacak. 2022 yılında ise projenin seri üretime geçilmesi planlanıyor.

YERLİ OTOMOBİLİ ÜRETEN "TOGG" NEDİR?

Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği güçlerini birleştirdi ve 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (TOGG) kurdu.

TOGG HEDEFİ

TOGG olarak elektrikli ve bağlantılı yeni nesil otomobiller geliştiriyor ve bu otomobiller etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturuyoruz. Bu ekosistem sayesinde geniş kitlelerin hayatını kolaylaştırıp, zararlı emisyonları sıfırlayarak temiz bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

2022 yılında doğuştan elektrikli, bağlantılı ve güncel otonom seviyesine sahip, orta büyüklükte (C segmenti) bir "sportif çok amaçlı otomobil (SUV)" ile yola çıkacağız. Akıllı ve bağlantılı otomobilimizin etrafında oluşturduğumuz ekosistem dahilinde yeni hizmetler, yeni kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştireceğiz. İş ortaklarımızla ve çevremizde filizlenen girişim şirketleriyle yeni fikir ve teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlayacağız.

Lale figürlü difüzörü görülürken, ön tamponun da silueti ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter'dan lale emojisi paylaştı.

İlk gün far tasarımı Twitter'dan yayınlanmış, ertesinde ise A sütunu, aynaları ve tavan çıtaları gösterilmişti.

27 Aralık'ta yapılacak lansman öncesinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından araçlara ilişkin detay paylaşmaya başladı.

Cuma gününe kadar TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanmaya devam edecek.

İŞTE O TWEETLER: