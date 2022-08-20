Medipol Başakşehir'in Aston Villa'dan 1 yıllığına kiraladığı Bertrand Traore İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki Burkina Faso'lu futbolcu ile Galatasaray 'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu. Başakşehir oyuncuyu 1 yıllığına 250 bin Euro karşılığında kiraladı.

Bertrand Traore ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu

'Adebayor ile konuştum'

"Daha önceden de Başakşehir'i tanıyordum. Emre Belözoğlu'nu tanıyordum, burada oynamış oyuncuları tanıyordum. Eddie Newton'ı çok küçük yaştan beri tanıyorum. Onunla konuştuk ve kulüple ilgili güzel şeyler söyledi. Emmanuel Adebayor ile de konuştum."

'Burada olduğum için mutluyum'

"Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce takımla tanışmak istiyorum. Başakşehir, benim adıma çok net bir tercih. Beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vaktim oldu. Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm."