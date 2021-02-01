Son dakika: Yeni Malatyaspor transferin son gününde şov yaptı!
Youssouf Ndayishimiye'yi Başakşehir'e satan Yeni Malatyaspor, transferin son gününde şov yaptı. Sarı Kırmızılı ekip, Stevie Mallan, Aly Malle, Jospin Nshimirimana, Eric Ndizeye, Haqi Osman, Philip Gameli Awuku ve Atakan Müjde'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor transfer döneminin son gününde kadrosunu 7 isimle güçlendirdi. Doğu ekibi, Aigle Noir'den 19 yaşındaki önlibero Jospin Nshimirimana, Musongati'den 21 yaşındaki stoper Eric Ndizeye, 19 yaşındaki Gana’lı kanat oyuncusu Haqi Osman, Planners Athletic Club forması giyen 20 yaşındaki Gana’lı stoper Philip Gameli Awuku, Ascoli Calcio forması giyen Mali Milli Takım oyuncusu 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle, Hibernian FC forması giyen 24 yaşındaki İskoç orta saha oyuncusu Stevie Mallan ve Pendikspor forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Müjde'yi kadrosuna kattı.
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