Trabzonspor'a transferi an meselesi olan Guilherme'nin sözleşmesi kulübü Yeni Malatyaspor tarafından fesh edildi. Brezilyalı futbolcunun kısa süre içinde Trabzonspor'a transfer olması bekleniyor. Guilherme transferi Beşiktaş'ın harcama limiti engeline takıldığı için gerçekleşmemişti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 26 maçta forma giymiş 7 gol ve 6 asist yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgi ekranında yer alan bilgide, sarı-siyahlı kulüple 31.05.2021 tarihine kadarsözleşmesi bulunan Guilherme’nin sözleşmesinin bugün fesih edildiği görüldü. Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre ise 28 yaşındaki futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetti. Geçen sezon Malatya ekibine transfer olan futbolcu, 1,5 sezonda Süper Lig’de 48 maçta forma giyip 10 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası’nda 9 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

Yeni Malatyaspor Kulübü, futbolcuları Guilherme Costa Marques ile Trabzonspor’un kendilerinden izin alınmadan transfer görüşmesi yaptığı iddiasıyla tepki göstermişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır." ifadeleri kullanılmıştı.



