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  • Son dakika: Yeni askerlik sistemi ile ilgili flaş açıklama

Son dakika: Yeni askerlik sistemi ile ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağını açıkladı.

19 Ocak 2019, Cumartesi 13:01
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Son dakika: Yeni askerlik sistemi ile ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın satırbaşları şöyle:

"2018'in başından bugüne kadar 74’ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi.

-Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor.

-FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor."

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat ettiğini, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi. 

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