GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti. Yaşar Büyükanıt’ın bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Pazar günü de eşi Filiz Büyükanıt’ı kaybeden Yaşar Büyükanıt 79 yaşındaydı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25'inci Genelkurmay Başkanı olan, Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT, 1940 yılında İstanbul'da doğmuş, 1961 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral BÜYÜKANIT, 1972 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 6'ncı Piyade Tümeninde Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Yüksek Karargâhında (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1988 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İtalya/Napoli'de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığında (AFSOUTH) İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış, 1992 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1996 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2000 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 28 Ağustos 2006 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral BÜYÜKANIT; TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibidir.

Bayan Filiz BÜYÜKANIT ile evli olan Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT'ın bir çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.

ÖNCEKİ GÜN EŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, Selimiye Cami’inde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı, ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Büyükanıt’ın mezarına toprak attı. Filiz Büyükanıt’ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz da annesinin mezarına su dökerken gözyaşlarını tutamadı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için Selimiye Cami’inde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, cenaze Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Büyükanıt’ın mezarına kürekle toprak attı. Ardından Büyükanıt’ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz annesinin mezarına su döktüğü sırada gözyaşlarını tutamadı.



