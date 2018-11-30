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  • SON DAKİKA | Yalova'da 4,1 şiddetinde deprem

SON DAKİKA | Yalova'da 4,1 şiddetinde deprem

Bugün sabah 05.36'da merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hiseedildi.

30 Kasım 2018, Cuma 06:01 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Yalova'da 4,1 şiddetinde deprem

Yalova, İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, bugüne deprem paniğiyle uyandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre saat 05:36’da merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre 4.1 şiddetindeki deprem yerin 7.7 kilometre altında gerçekleşti.

Can ve mal kaybı yok

Yalova Valisi Muammer Erol, kentte meydana gelen depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi.

Vali Erol, yaptığı yazılı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir." İfadesini kullandı.

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