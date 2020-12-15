Denizlispor resmi Twitter hesabından Yalçın Koşukavak ile anlaşıldığı resmen açıklandı. Kulüpten geçilen açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlamış olup, resmi imza töreni bugün saat 15.00'de tesislerimizde gerçekleştirilecektir." sözlerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Altay’ı çalıştıran Yalçın Koşukavak'ın bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılmıştı.







