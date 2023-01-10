Beşiktaş 'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, ayrılığa hazırlanıyor. Tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Manchester United, yürüttüğü görüşmelerden olumlu sonuç aldı ve transfer adına tüm taraftalar ile anlaşma sağlandı.

Taraftara veda etmişti

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken ikinci gol, Wout Weghorst'tan gelmişti.

Golün ardından Weghorst'un sevinci, taraftara veda niteliğindeydi. Hollandalı yıldız, Vodafone Park'ta seyircilerine adeta gol sevinciyle veda etmişti.

Maçtan sonra Şenol Güneş doğrulamıştı

Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. “Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var" ifadelerini kullanmıştı.

Kazancı'dan çözüm adresi

Kasımpaşa maçı sonrası NTV Spor'a yaptığı açıklamalarda Wout Weghorst transferi için kendileriyle anlaşılması gerekliliğine dikkat çeken Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Eğer Manchester United veya başka bir takım Wegnorst’u isterse zaten Burnley ile görüşecek. Burnley o zaman bizimle temasa geçip ayrılık şartlarını görüşecek. Biz kabul edersek sözleşme fesih olur. Aksi taktirde sezon sonuna kadar bir yere gidemez. Ayrılığa onay vermemizin de bir karşılığı olur. Örnek veriyorum. Burnley bize ‘Weghorst için şu takımla anlaştık. Bonservis bedelinin yarısını size veriyoruz.’ diyebilir. Bu farklı bir şart da olabilir. O zaman oturur konuşuruz" dedi

Bugünkü antrenmana katıldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-Beyazlıların antrenmanında Hollandalı golcü Wout Weghorst da yer aldı.

Beşiktaş ile anlaşıldı!

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United, Weghorst'u Burnley'den kiralanması konusunda tüm taraflarla anlaşma sağladı. Bu noktada Beşiktaş da kulüpler ve oyuncu arasında yürütülen görüşmelere olumlu karşılık verdi. Siyah-Beyazlılar, bu transferden önemli de bir gelir elde edecek.

İşte alınacak ücret

Sezon başında Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, Manchester United'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmasından da mali bir kazanç sağlamış durumda. Anlaşmaya göre Beşiktaş, bu kiralama anlaşmasının sonlandırılması karşılığında 3 milyon Euro alacak.

Tek şart kaldı!

Fabrizio Romano, transferin tamamlanması adına tüm taraflar arasında sözlü mutabakatın gerçekleştiğini fakat resmiyete dökülmesi adına çözüm bekleyen bir konu başlığının kaldığını belirtti. Beşiktaş, sağlanan anlaşmayı Weghorst'un yerine gelecek ismi bulduğu anda resmiyete dökecek.

Adaylar belli

Weghorst'un yerine forvet hattına takviye arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta özellikle iki isim öne çıkıyor. Siyah-Beyazlıların Al Nassr macerasının sonuna gelen eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadroya katmak istediği belirtilirken bir diğer aday olarak da Milan'dan Divock Origi'nin ismi gündeme gelmiş durumda.



