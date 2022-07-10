Teniste nefesler tutuldu, dünyanın en eski ve prestijli tenis turnuvalarından Wimbledon'da final heyecanı yaşandı. 1 numaralı seri başı olan 35 yaşındaki Novak Djokovic ile Dünya 40 numarası Nick Krygios şampiyonluk için kozlarını paylaştı. Rakibini, 3-1 yenen Sırp raket Djokovic şampiyonluğa ulaştı. Aynı zamanda başarılı sporcu kariyerinin 21. Grand Slam şampiyonluğunu da elde etti.

Nefesleri kesen heyecan dolu mücadelenin ilk setini Nick Kyrgios 6-4 kazanırken 1-0 öne geçti. Sonrasında rakibine set vermeyen Novak Djokovic, 2. seti 6-3, 3. seti ise 6-4 kazandı. Mücadelenin son seti ise son derece çekişmeli geçti. Tie-Break'e kalan sette Sırp raket, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

1. Set: Novak Djokovic 4-6 Nick Kyrgios

2. Set: Novak Djokovic 6-3 Nick Kyrgios

3. Set: Novak Djokovic 6-4 Nick Kyrgios

4. Set: Novak Djokovic 7-6 Nick Kyrgios

"Kalbimde her zaman en özel turnuva Wimbledon"

Mücadelenin ardından konuşan Novak Djokovic: "Benim kalbimde her zaman en özel turnuva Wimbledon. 1992'de Sırbistan'da küçük bir restoranda ilk defa Wimbledon'ı seyretmiştim ve bana raket almalarını istemiştim. Buraya gelmeyi hayal ettim. Bu kupayı kazanmak her seferinden daha anlamlı hale geliyor." sözlerini dile getirdi.





Tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina

Sezonun 3. Grand Slam'i Wimbledon'da dün tek kadınlar final mücadelesi oynandı, şampiyonluğa Elena Rybakina ulaştı. 17 numaralı seribaşı 23 yaşındaki Kazak raket, 1 saat 47 dakika süren finalde, 3 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur'u 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek kariyerindeki ilk Grand Slam zaferini yaşadı. Rakibi gibi ilk kez finale çıkan ve Grand Slamler'de finaline yükselen ilk Afrikalı-Arap tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Tunuslu Ons Jabeur, öne geçtiği maçta sonunu getiremedi. Grand Slam kazanan ilk Kazak tenisçi olan Rybakina, 2 milyon Sterlin para ödülünün de sahibi oldu.

'Grand Slam'in ikinci haftasına ulaşmayı beklemiyordum'

Ukrayna savaşı nedeniyle Rus tenisçilerin alınmadığı organizasyonda, Moskova doğumlu Rybakina'nın şampiyonluğa ulaşması ilginç bir nokta oldu. 23 yaşındaki raket, 2018'de Kazakistan'ın sağladığı mali destek sonrası 2013-2018 arasında yarıştığı Rus vatandaşlığından çıkmıştı. Teklerde 3. kez şampiyon olan Elena Rybakina maçın ardından kortta yaptığı açıklamada, "Maçtan önce, oyun sırasında çok gergindim ve bittiği için çok mutluyum. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Doğrusunu söylemek gerekirse, Wimbledon'da Grand Slam'in ikinci haftasına ulaşmayı beklemiyordum. Bu yüzden turnuvayı kazanmak gerçekten inanılmaz. Ne kadar mutlu olduğumu söyleyecek kelimelerim yok" ifadelerini kullandı.