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SON DAKİKA | Willem II, Beşiktaş'tan kiraladığı Aras Özbiliz'in sözleşmesini feshetti!

Hollanda ekibi Willem II, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Aras Özbiliz'le yollarını ayırdığını açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu, Fortuna Sittard'ı 3-2 yendikleri maçta oyuna girmeyi reddettiği için kadro dışı bırakılmıştı.

04 Nisan 2019, Perşembe 16:30 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Willem II, Beşiktaş'tan kiraladığı Aras Özbiliz'in sözleşmesini feshetti!

Hollanda ekibi Willem II, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Aras Özbiliz'le yollarını ayırdığını açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu, Fortuna Sittard'ı 3-2 yendikleri maçta oyuna girmeyi reddettiği için kadro dışı bırakılmıştı.

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