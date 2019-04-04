SON DAKİKA | Willem II, Beşiktaş'tan kiraladığı Aras Özbiliz'in sözleşmesini feshetti!
Hollanda ekibi Willem II, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Aras Özbiliz'le yollarını ayırdığını açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu, Fortuna Sittard'ı 3-2 yendikleri maçta oyuna girmeyi reddettiği için kadro dışı bırakılmıştı.
Hollanda ekibi Willem II, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Aras Özbiliz'le yollarını ayırdığını açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu, Fortuna Sittard'ı 3-2 yendikleri maçta oyuna girmeyi reddettiği için kadro dışı bırakılmıştı.
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