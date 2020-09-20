Orta sahaya takviye yapmak adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Godoy Cruz forması giyen Perulu oyuncu Wilder Cartagena olmuştu. Daha önce Portekiz'de forma giyen Cartagena'nın yeniden Avrupa'ya Galatasaray forması ile dönebileceği iddia edilmişti.

25 yaşındaki ön libero, konuya ilişkin Los Andes'e açıklamalarda bulundu. Transfer konusunda somut bir gelişme olmadığını dile getiren Cartagena, "Bu konuda hiçbir şey söylemedim. Bunun sadece bir söylenti olduğunu düşnüyorum. Menajerim somut olsa bana bunu iletirdi. Bana henüz hiçbir şey gelmedi" ifadelerini kullandı.

Arjantin'de Godoy Cruz forması giyen Perulu oyuncu, kariyerinde daha önce Alianza Lima, Vitoria Setubal, USM Porres, Tiburones Rojos formaları giymişti. Peru Milli Takımı formasıyla da 5 maça çıkan Cartagena, Godoy Cruz'da sergileyeceği performansla yeniden milli takıma seçilmek istediğini dile getirdi.