Beşiktaş ikinci transfer bombasını Welinton ile patlattı. Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla devlerin radarına giren Brezilyalı stoper, son tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. 2017 yılında Katar ekibi Al Khor'dan Alanyaspor'a gelen Welinton'u, Güney ekibinde birlikte çalıştığı Sergen Yalçın'ın ikna ettiği vurgulandı.

3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde Siyah-Beyazlı ekibe dahil olması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Beşiktaş'ın bu dönem yaptığı ilk transfer de Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Skala'ydı.

Orhan Yıldırım