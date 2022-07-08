Brezilya basını, Fenerbahçe ’nin 21 yaşındaki sol bekin transferini bitirme noktasına getirdiğini yazdı. Sao Paulo ile 3 milyon Euro’ya anlaşma sağlandı, taraflar ödeme planı için görüşüyor. Kısa sürede ödeme takviminin de belirlenmesi bekleniyor.

Ardından Welington, sağlık kontrolü ve imza için hemen İstanbul’a doğru yola çıkacak. Yönetim, Brezilyalı yıldızı 14 Temmuz’da UEFA’ya verilecek listeye eklemeye kararlı. Welington’la ilgili KAP bildiriminin her an gelebileceği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler’in genç sol bekle, bonuslarla birlikte senelik 700 bin Euro’dan 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.







