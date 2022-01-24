Premier Lig'deki son sekiz maçında galibiyet alamayan ve 14 puanla küme düşme hattında yer alan Watford'da tecrübeli teknik direktör Claudio Ranieri ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Claudio Ranieri ile yolların ayrıldığı duyurulurken, takımın Premier Lig'de kalma hedefine ulaşabilmesi için böyle bir karar verildiği aktarıldı.

Ayrıca kulüpten yeni teknik direktör belli oluncaya kadar bu konu hakkında başka bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Kariyerinde bir diğer İngiliz kulübü Leicester City ile şampiyonluk kazanmayı başaran İtalyan teknik adam, Ekim ayında Watford'un başına geçmişti. Takımın başında toplam 14 maça çıkan Ranieri, bu süreçte yalnızca 2 galibiyet ve 1 beraberlik alabilmişti.

Watford, Premier Lig'de 14 puan ile 19. sırada bulunuyor.

Ranieri özür diledi

Küme düşme hattında kritik bir öneme sahip olan maçta Norwich City'e 3-0 mağlup olan Watford'da Ranieri, mücadelenin ardından taraftarlardan özür dileyerek, "Öncelikle mağlubiyet için taraftarlarımıza üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Buradan geri dönebileceğimize inanıyorum. Şimdi sadece savaşmak isteyen oyuncuları seçmeliyim ve şimdi zihniyetimizi değiştirme zamanı." ifadelerinde bulunmuştu.

Premier Lig'de 8. teknik direktör değişikliği

Watford'un Claudio Ranieri'yi görevden alması ile birlikte bu sezon Premier Lig'de 8. teknik direktör değişikliği yaşanmış oldu. Daha önce Newcastle United (Xisco, Steve Bruce), Tottenham (Nuno Espirito), Norwich (Daniel Farke), Aston Villa (Dean Smith), Manchester United (Ole Gunnar Solskjaer) ve Everton (Rafa Benitez) teknik direktörleri ile yollarını ayırmıştı.



