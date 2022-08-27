Galatasaray 'ın transfer gündemindeki Mauro Icardi için flaş bir açıklama geldi. Arjantinli forvetin eşi ve menajeri Wanda Nara, Paris Saint-Germain'in kadrosunda düşünmediği futbolcu hakkında TNT Sports'a açıklamada bulundu.

Nara, "Icardi kariyerine Sevilla ya da Galatasaray'da devam edebilir" dedi.

29 yaşındaki golcü, 2020 yıında Inter'den PSG'ye 50 milyon euro karşılığında transfer oldu. Kariyeri boyunca 383 mücadeleye çıkan Icardi, 203 gole imza attı.

Nara ikna oldu!

Sarı-Kırmızılılar, Mauro İcardi’nin ardından eşi Wanda Nara’yı da ikna etti. 29 yaşındaki forvetin kulübü PSG’yle de temaslarını sıklaştıran Galatasaray, oyuncunun 8 milyon Euro’luk maaşının 3 milyon Euro’sunu karşılayıp Arjantinli golcüyü kiralamak istiyor.









Okan Buruk açıklamamıştı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından Icardi ile ilgili sorulan soruya, “Hücum hattına takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi’nin adı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye’ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşlar zaten Türkiye’de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı” demişti.

Özbek "görüşmedik" dedi

Transfere ilişkin konuşmaların kulübe zarar verdiğini aktaran Dursun Özbek, gündemlerindeki Mauro İcardi ile ilgili girişimde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya görüşmediği yönünde yanıt verdi.





Büyük aşama kaydedildi

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, kendisinin Mauro Icardi ile görüşmediğini ifade etse de yıldız oyuncunun transferi konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, PSG ile 29 yaşındaki forvetleri Mauro İcardi’nin kiralanması konusunda yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydetti. Kiralama şartları konusunda pazarlıklar devam ederken Aslan, oyuncunun 8 milyon Euro’luk maaşının 3 milyon Euro’luk kısmının kendileri tarafından karşılanabileceğini ve bu şartlarda transfere hazır olduklarını ilettiği belirtildi. Cim Bom’un, Arjantinli golcü konusunda Fransız devinden gelecek haberi beklemeye geçtiği ifade edildi. Yönetimin, yapılan görüşmelerde Icardi’nin ardından eşi ve menajeri olan Wanda Nara’yı da ikna ettiği bildirildi.

Fransız basınında gündem Icardi

Cim Bom’un İcardi hamlesi, Fransız basınında da manşetlerde yer almaya devam ediyor. PSG teknik direktörü Galtier’in Icardi’yi takımda düşünmediğini ilan ettikten sonra Arjantinli golcünün Galatasaray ihtimalini birinci sıraya aldığı ifade edildi.