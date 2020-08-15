SON DAKİKA | Wahbi Khazri, Türkiye yolunda

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'de teknik direktör Claude Puel, takımın önemli isimlerinden Wahbi Khazri'yi takımda düşünmüyor. Kadro dışı bırakılan oyuncu, takımla antrenmanlara çıkamıyor ve kendine yeni takım ararken yeni adresinin Türkiye olacağı aktarıldı.

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Twitch yayınında ismini açıklamadığı bir Süper Lig kulübünün Wahbi Khazri'yi kadrosuna katmak istediğini belirtti. Takımın ismi açıklanmazken 'büyük bir takımı' olarak tanımlandı.

Geçtiğimiz sezon Puel'in gelişi sonrası oynama şansı bulmakta zorlanan Khazri, toplamda çıktığı 23 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Kariyerinde Bastia, Bordeaux, Sunderland, Rennes formaları giyen Khazri, 2018'in yaz transfer döneminde 7 milyon Euro karşılığında Saint-Etienne'e transfer olmuştu.

Tunus Milli Takımı'nın yıldızı konumundaki Khazri, ülkesinin forması altında çıktığı 53 maçta 9 gol atmayı başardı.

Transferde daha önce ismi 4 büyüklerin tamamıyla anılan Khazri için Trabzonspor 'un devrede olduğu iddia ediliyor.