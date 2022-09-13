Spor Toto Süper Lig 'de bu sezon oynadığı 5 maçta yalnızca bir puan alabilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı düşünen Atakaş Hatayspor, gündemine Volkan Demirel'i aldı. Taraflar, bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

Geçen sezonun sona ermesinin ardından Fatih Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel'in adı, 1. Lig'den Göztepe ile de anılıyor.









Fanatik'ten Yakup Çınar'ın ulaştığı bilgiye göre ise Hatayspor yönetimi Serkan Özbalta ile ilgili kararını hafta sonu oynanacak Kayserispor maçının ardından verecek. Puan kaybı yaşanması halinde Serkan Özbalta ile yollar ayrılacak. Güney ekibinin gündeminde Volkan Demirel, Gökhan Zan ve Levent Şahin bulunuyor.