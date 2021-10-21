UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe , grubunda galibiyetle tanışamadı. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sonuçtan memnun olmadığını ve düzeltmeleri gereken şeyler olduğunu vurguladı.









'Maçı kontrol edemedik'

Erken bir gol yediklerini ve böyle turnuvalarda yapılan hataların pahalıya patladığının altını çizen Portekizli teknik adam, ''Erken bir gol yedik, böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor. İlk yarıda takımımın baskısı her zamanki gibi değildi. Maçın ritmini belirleyemedik ve maçı kontrol edemedik. Takımımın 2-2'den sonraki performansından memnunum. Ancak o dakikadan sonra takımım normalde görmek istediğim oyunu gösterdi.'' dedi.

'Sonuçtan memnun değilim'

Genç ve gelişmek isteyen bir takım olduklarının çizen tecrübeli teknik direktör, ''İstediğimiz sonucu alamadık, sonuçtan memnun değilim. Düzeltmemiz gereken şeyler var.'' diye konuştu.









'Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem'

65. dakikada 4 değişiklik yapan, kenara gelen Mesut Özil'in bir hayli sinirlenmesiyle ilgili de konuşan Pereira, ''Taze kan sokmamız gerekiyordu ve oyuncular süre geçtikçe yorulabiliyorlar. Mesut bugün gayet iyi bir oyun sergiledi. Daha baskılı olmamız gerekiyordu, Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık. Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem ama Mesut dışında oyuncular da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım.'' dedi.