Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor 'a Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Hugo'dan kötü haber geldi. 85. dakikada sakatlanan ve sedyeyle kenara alınan Brezilyalı stoperin sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edildi. Karadeniz devinden yapılan açıklamada, ''Vitor Hugo’nun çekilen MR’ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Denswil, Hüseyin, Ahmetcan ve Taha kaldı

Takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Brezilyalı stoperin sezonun geri kalanında forma giymesi zor gözüküyor. Tecrübeli oyuncunun sakatlanması sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın elinde Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan ve devre arasında Bursaspor'dan transfer edilen Taha Altıkardeş kaldı.









'Galibiyete sevindik ama Hugo'ya üzüldük'

Antalyaspor maçı sonrası konuşan Avcı, Brezilyalı oyuncunun önemine değindi, ''Keyfim kaçık. Mevkisi olarak sıkıntılı olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama Hugo’ya üzüldük. Teknik adam olarak takıldığım şeyler olabiliyor. Basit oynamamız gereken yerde geçiş yedik, bunun da bedeli Hugo oldu.'' dedi.

Bordo Mavililer, sakatlıklarla boğuşuyor

Süper Lig'de lider olan, kupada yarı finale yükselen Bordo Mavililer, bu sezon sakatlıklarla boğuşuyor. Hatırlanacağı üzere sezonun ilk yarısında sakatlanan Gervinho ile Edgar'ın sözleşmeleri feshedildi. Hugo'nun da sakatlanması Karadeniz ekibinde şok etkisi yarattı.

27 resmi maçta 1 gol, 1 asist

Savunmadaki lider oyuncu rolünü üstlenen ve bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 1 gol, 1 asistle oynayan 30 yaşındaki oyuncunun Karadeniz ekibi ile Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Safa Can Konuksever / FANATİK ÖZEL







