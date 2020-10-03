Son dakika | Vitor Hugo Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor'un her konuda anlaştığı Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo yola çıktı. Brezilya'da havalimanında görüntülenen deneyimli oyuncunun yarın Trabzon'da olması bekleniyor.

03 Ekim 2020, Cumartesi 21:10 Son Güncelleme:
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Son dakika | Vitor Hugo Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-Mavili takımın her konuda anlaştığı Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo yola çıktı. Brezilya'da havalimanında görüntülenen deneyimli oyuncunun yarın Trabzon'da olması bekleniyor.

4 milyon Euro ödenecek!

Trabzonspor Vitor Hugo için Palmeiras'a 4 milyon Euro bonservisi 4 taksit halinde ödeyecek. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bordo-Mavili kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yıllık maaşı 1.5 milyon Euro

Sağlık kontrolünden sonra kısa süre içinde sözleşme imzalaması beklenen Vitor Hugo Trabzonspor'dan yıllık 1.4 milyon Euro kazanacak.


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