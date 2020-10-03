Trabzonspor'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-Mavili takımın her konuda anlaştığı Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo yola çıktı. Brezilya'da havalimanında görüntülenen deneyimli oyuncunun yarın Trabzon'da olması bekleniyor.

4 milyon Euro ödenecek!

Trabzonspor Vitor Hugo için Palmeiras'a 4 milyon Euro bonservisi 4 taksit halinde ödeyecek. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bordo-Mavili kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yıllık maaşı 1.5 milyon Euro

Sağlık kontrolünden sonra kısa süre içinde sözleşme imzalaması beklenen Vitor Hugo Trabzonspor'dan yıllık 1.4 milyon Euro kazanacak.



