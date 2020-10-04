SON DAKİKA | Vitor Hugo, Trabzonspor için geldi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo İstanbul'a geldi.

Bir süredir stoper transferi için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Palmeiras'tan Vitor Hugo'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atmak üzere Türkiye'ye geldi.

Karadeniz ekibi 29 yaşındaki savunmacı ile bir yılı opsiyonlu dört yıllık sözleşme imzalayacak.

İlk mesajı

Havalimanında açıklamalarda bulunan Vitor Hugo, kendisini çok mutlu hissettiğini belirterek, Trabzonspor ile bu sezon önceki sezonlara göre daha iyi bir performans sergilemek istediğini dile getirdi. Hugo, Trabzonsporlu taraftarlara Türkçe seslenirken "Biz beraberiz" dedi.











