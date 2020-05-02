Son dakika: Victor Osimhen için 85 milyon euroluk teklif

Fransa'da futboldaki karmaşa liglerin son şekliyle tescil edilmesiyle sona ermişti. Yeni sezonun başlama tarihi ya da Avrupa kupalarının ne zaman oynanacağı gibi sorular ise hala cevapsız. Ancak liglerin yeni sezonda başlayacağı umudu herkeste vârolmaya devam ediyor.

Fransız medyasından Telefoot'un haberine göe; Lille'in 22'lik forveti Victor Osimhen için 85 milyon euroluk bir teklif yapıldı ancak kulüp adına ulaşılamadığı belirtildi.

Gençlere yatırım kazandırmaya devam ediyor

Türk futbolunda senelerdir, menajer ve yöneticilerin kişisel kazançları sebebiyle yapılmayan genç oyuncu yatırımı konusunda Belçika ve Fransa gibi ülkeler ise ders vermeye devam ediyor.

Osimhen geçen sezon başında Wolfsburg'dan Belçika ekibi Charleroi'ya 3,5 milyon euroya transfer olmuş, sadece 1 ay sonra ise 12,5 milyon euroya Lille'e gitmişti. Belçika ekibi Charleroi, 1 ayda 9 milyon euro kâr etmişti.

Lille'de de harika bir performans sergileyen Nijeryalı forvet, toplam 38 maçta 18 gol attı, 6 da asist yaptı. Şimdi ise 85 milyon euroluk bonservisle bir Lille'e kat be kat fazla para kazandırmaya hazırlanıyor.

Osimhen'i Liverpool, Chelsea ve Manchester United istiyordu.

Nicola Pepe'den de müthiş kâr etmişlerdi

Hatırlanacağı üzere Fransız temsilcisi Lille, sezon başı birbaşka genç oyuncusu Nivolas Pepe'yi de 80 milyon euroya Arsenal'e satmış ve 1 sezonda Pepe'den 70 milyon euro kâr etmişti.



