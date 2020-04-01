Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için menajeri Haluk Camatar, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Haluk Canatar, Türkiye de ilk olarak Fenerbahçe muhabirimiz Senad Ok'un duyurduğu Lazio-Vedat Muriqi flörtünü doğruladı.

Haluk Canatar, Muriqi'nin olası transferi hakkında şunları söyledi;"Büyük kulüplerin dikkatini çeken bir oyuncu. Transfer olacak mı bilmiyorum ama ne yalanlayabilirim ne doğrulayabilirim."

"Evet bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Fakat bu görüşmeler çok ilerlemedi. Önümüzdeki süreçte neler olacağını göreceğiz."

"Muriqi'nin önceliği İtalya'da forma giymek. Kendisi Arnavut asıllı Kosovalı. Bu günlerde İtalya ve Arnavutluk'un ne kadar yakın olduğunu görüyoruz. Kültürel anlamda da İtalya'ya yakın hissediyor."

Vedat Muriqi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 15 gol atıp 6 asist kaydetti.



