İtalyan basını, Lazio'nun Vedat Muriç için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro + 2 milyon Euro bonus vererek transferini noktaladığını ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını duyurdu.

Calciomercato'da yer alan habere göre Lazio, Vedat Muriç transferinde artık son aşamada. Lazio, Muriç için Fenerbahçe'ye 16 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus vererek transferini noktaladı. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin david Silva transferine ağırlık verdiğini ve Silva'yı açıklar açıklamaz Vedat Muriç transferine son noktayı koymak üzere Fenerbahçe ile son görüşmeleri gerçekleştireceği iddia edildi.

Lazio, Vedat Muriç ile yıllık 2 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalayacak. (Skorer)



