Fenerbahçe forması giymesinin ardından yolu Lazio ile kesişen Vedat Muriç, İtalya'da aradığını bulamadı. Tecrübeli futbolcu kadroya girmekte bile zorlanınca yeniden Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın ilgilendiği Vedat Muriç İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya paylaşımı bir anda gündem oldu. Kosovalı forvetin transfer için mi, tatil için mi geldiği henüz netlik kazanmadı.