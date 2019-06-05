Son dakika Vedat Muriç gelişmesi

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yıldız forvetleri Vedat Muriç için gelen resmi teklifi canlı yayında açıkladı. Kartal, Avaziem ile ilgili iddiaları da yanıtladı.

05 Haziran 2019, Çarşamba 15:12 Son Güncelleme:
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Son dakika Vedat Muriç gelişmesi

Vedat Muriç transferinde son dakika. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat'la ilgili TRTSPOR'a çok önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Kartal, Vedat Muriç için, son gelişmeyi şu şekilde aktardı: "2.5 milyon Euro'luk bir teklif aldık ancak bu miktarı kabul etmemiz mümkün değil"

Vedat'ın Avrupa'da oynama isteğini de anlayışla karşıladıklarını söyleyen Hasan Kartal, "Vedat'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğini de anlayışla karşılıyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde bu konuyu netleştireceğimizi umuyorum" dedi.

Avaziem transferi

Savunmalarında görev yapan Avaziem konusuna da değinen Rize'nin patronu, "Onunla ilgili almış olduğumuz bir teklif yok" açıklamasını yaptı.

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