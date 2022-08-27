Galatasaray 'ın transfer gündemindeki Mauro Icardi için flaş bir açıklama geldi. Arjantinli forvetin eşi ve menajeri Wanda Nara, Paris Saint-Germain'in kadrosunda düşünmediği futbolcu hakkında TNT Sports'a açıklamada bulundu.

Nara, "Icardi kariyerine Sevilla ya da Galatasaray'da devam edebilir" dedi.

29 yaşındaki golcü, 2020 yıında Inter'den PSG'ye 50 milyon euro karşılığında transfer oldu. Kariyeri boyunca 383 mücadeleye çıkan Icardi, 203 gole imza attı.

Nara ikna oldu!

Sarı-Kırmızılılar, Mauro İcardi’nin ardından eşi Wanda Nara’yı da ikna etti. 29 yaşındaki forvetin kulübü PSG’yle de temaslarını sıklaştıran Galatasaray, oyuncunun 8 milyon Euro’luk maaşının 3 milyon Euro’sunu karşılayıp Arjantinli golcüyü kiralamak istiyor.









Okan Buruk açıklamamıştı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından Icardi ile ilgili sorulan soruya, “Hücum hattına takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi’nin adı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye’ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşlar zaten Türkiye’de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı” demişti.

Özbek "görüşmedik" dedi

Transfere ilişkin konuşmaların kulübe zarar verdiğini aktaran Dursun Özbek, gündemlerindeki Mauro İcardi ile ilgili girişimde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya görüşmediği yönünde yanıt verdi.











