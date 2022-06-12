Son dakika haberi... AFAD'ın verilerine göre; Van'ın Tusba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.35'te merkez üssü Tuşba ilçesinde Reçhter ölçeğine 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.89 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak,depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi.







