SON DAKİKA | Valentin Rosier, Beşiktaş'a imzayı attı!

Son dakika haberi... Beşiktaş, sağ bek arayışlarını Sporting forması giyen Valentin Rosier'i kadrosuna katarak sonlandırdı. Rosier için Sporting ile sağlanan anlaşmanın detayları da açıklandı.

01 Ekim 2020, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Valentin Rosier, Beşiktaş'a imzayı attı!

Beşiktaş, uzun süredir devam eden sağ bek arayışlarını Valentin Rosier'i kadrosuna katarak sonlandırdı. Portekiz basını Sporting forması giyen Rosier'in Beşiktaş ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Fransız oyuncunun, bu akşam saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor. 

Record'a göre Beşiktaş, oyuncuyu 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katarken sezon sonunda Rosier'in bonservisinin %90'ına karşılık 7 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu olacak. Geçtiğimiz yaz 5 milyon Euro artı Mama Balde karşılığında Fransız ekibi Dijon'dan Sporting'e transfer olan Rosier, teknik direktör Ruben Amorim'in planlarında yer almadığı için kadro dışı kalmıştı. 

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