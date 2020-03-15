Tüm spor faaliyetlerinin durdurulduğu Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya’da koronavirüsüne yakalanan ilk futbolcu, sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Ezequial Garay oldu. Sosyal paylaşım sitesinden coronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan tecrübeli stoper, “2020 ne yazık ki iyi başlamadı. Kendimi iyi hissediyorum ve doktorların talimatlarına uyuyorum. Şu anda karantina altındayım” diye konuştu. 1 Şubat’taki Celta Vigo maçında çapraz bağları kopan Arjantinli oyuncu, o tarihten sonra takımla hiçbir maça çıkmamıştı.

Toplamda 5 kişiye bulaştı

Garay’ın virüs haberi sonrası Valencia kulübü, tüm oyuncuların ve teknik ekibin, dış dünyayla bağlantısını kestiğini belirtirken, yapılan testlerin ardından virüslü sayısı 2’si futbolcu 2’si antrenör olmak üzere toplamda 5’e yükseldi.

Siyah-Beyazlılar’ın sol beki Jose Luis Gaya, stoper Eliaquim Mangala, antrenörler Francisco Camarasa ile Julian Aliaga’nın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını belirten Valencia, herkesin evde kalması, hijyjen ve temizlik kurallarına uyması tavsiyesinde bulundu.