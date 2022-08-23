Altay'ın altyapısında yetiştirip 2020 yılında Fransa'nın Olympique Lyon takımına 1.5 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında sattığı stoper Cenk Özkacar, Valencia'ya kiralandı. Transfer döneminde kadrosunu Hugo Duro, Samu Castillejo, Nico Gonzalez ve Samuel Lino gibi isimlerle güçlendiren İspanyol devi, 21 yaşındaki milli stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Cenk'in 1 sezon kendini göstermesini bekleyecek Altay, Valencia'nın seneye satın alma opsiyonunu kullanması halinde bonservisten para alacak.

Cenk Özkacar'ı 1 yıllığına kiralayan Valencia'nın sezon sonunda satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Valencia'ya imza atan 2. Türk

Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'de kiralık olarak geçiren Cenk Özkacar, 34 maça çıkarken, gösterdiği performansla ilk kez A Milli Takım 'a davet edildi. Lyon'da ise sadece 1 maça çıkan 21 yaşındaki stoper, Mehmet Topal'ın ardından Valencia'ya imza atan 2. Türk oyuncu oldu. Mehmet Topal, İspanya'da 2010-2012 yılları arasında 59 maçta forma giymişti.

2020 yılında Altay'dan Olimpik Lyon'a transfer olan ve geçtiğimiz sezonu da Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'de kiralık olarak geçiren Cenk Özkacar, geride kalan sezonda sergilediği performansla milli takımın aday kadrosuna da seçilmiş ve Litvanya ile oynanan Uluslar Ligi maçında ilk kez A Milli formayı terletmişti. 21 yaşındaki stoper, 2010 yılında Galatasaray 'dan Valencia'ya 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Mehmet Topal'ın ardından Valencia forması giyen 2. Türk futbolcu olacak.

21 yaşındaki stoper, Mehmet Topal'ın ardından Valencia'ya imza atan 2. Türk oyuncu oldu.

Aktif futbolculuk kariyerini geçtiğimiz ay noktaladığını açıklayan Topal, Valencia formasıyla özellikle ceza sahası dışından attığı goller ile taraftarın gönlünü kazanmış ve 2 yıl boyunca İspanyol ekibi ile 59 maça çıkmıştı. Mehmet Topal, 2012 yılında ise Valencia'dan Fenerbahçe 'ye 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.