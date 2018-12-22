Son dakika! Vagner Love kadro dışı

Beşiktaş'ta Brezilyalı forvet Vagner Love, Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç öncesi flaş bir olay yaşandı.

Gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Brezilyalı forvet Vagner Love, maç kadrosuna dahil edilmedi.

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Yönetim istedi Güneş almadı

Love'un menajerinin geçtiğimiz günlerde basına yaptığı ' Love parasını alamıyor. Devre arasında takımdan ayrılacak' açıklamasında bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından Siyah-Beyazlı yönetim devreye girerek Vagner Love'un kadro dışı kalmasını istedi, Şenol Güneş de yönetimin almış olduğu bu kararı uygulayarak brezilyalı forveti maç kadrosuna dahil etmedi.

Vagner Love'un devre arası transfer döneminde kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Deneyimli futbolcuyla ülkesinin takımlarından Corinthians ve Santos'un dışında Türkiye'den de Bursaspor'un ilgilendiği öne sürüldü.

Orhan Yıldırım