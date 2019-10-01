  • Spor Haberleri
  • Plus
  • Son dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Son dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu kimdir, kaç yaşında? Gibi soruların cevapları da aranıyor...

01 Ekim 2019, Salı 13:10 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.

Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırıyor. 

Bu haberi de okudularTarık Ünlüoğlu kimdir? Testere Necmi öldü mü?

PROJELERİ

Yıl    Film   Rol

1996  Bir Erkeğin Anatomisi

1998  Cumhuriyet   

2006  Umut Adası

2007  Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım     Savcı

2007  Kabadayı     

2009  Aşkın İkinci Yarısı

2011  Eyyvah Eyvah 2     

2011  Sümela'nın Şifresi: Temel    

2011  Berlin Kaplanı Cemal

2014  Eyyvah Eyvah 3     

2015  Bana Masal Anlatma  

2015  Kara Bela

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...