Son dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir?
Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu kimdir, kaç yaşında? Gibi soruların cevapları da aranıyor...
Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.
Tarık Ünlüoğlu kimdir?
Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırıyor.
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PROJELERİ
Yıl Film Rol
1996 Bir Erkeğin Anatomisi
1998 Cumhuriyet
2006 Umut Adası
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı
2007 Kabadayı
2009 Aşkın İkinci Yarısı
2011 Eyyvah Eyvah 2
2011 Sümela'nın Şifresi: Temel
2011 Berlin Kaplanı Cemal
2014 Eyyvah Eyvah 3
2015 Bana Masal Anlatma
2015 Kara Bela