Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Getafe-Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Joao Pereira ile birlikte basın toplantısına çıkan Karaman, "Çok değerli bir rakibe karşı oynayacağız" dedi.

Karaman şu açıklamalarda bulundu: "Getafe'nin oldukça saygı duyacağımız bir rakip olduğunu söyleyebilirim. Kendimizi test etme açısından da iyi bir deneyim olacak. İyi bir oyun hedefliyoruz. Alacağımız puan ya da puanlarla ülkemize dönmek istiyoruz.

Oyun sistemimizi oturtmakta zaman zaman zorlanacağız ancak hedefimize ulaşacağız. Sturridge dahil tüm oyuncularımızın forma şansı var."

""Asla umutsuz ve olumsuz düşünmüyoruz. Biz sporun her türlü sonucunu kabul etmiş olgunlukta insanlarız. Yarın kendimize yakışan oyunu oynayalım, gerisini hep beraber göreceğiz."

Karaman ile birlikte basın toplantısına çıkan Joao Pereira, "La Liga'yı takip ediyorum. Avrupa'nın en önemli liglerinden biri. Geçen sene önemli bir iş yapıp Avrupa Ligi bileti kazandı Getafe. Çok tehlikeli bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, tehlikeli oyuncuları analiz ettik, iyi bir rakibe karşı oynayacağız" dedi.

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