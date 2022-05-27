Son dakika! Umut Bozok Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Kasımpaşa’da forma giyen Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.
Spor Toto Süper Lig 'in son haftasında kulübüyle çıktığı müsabaka sırasında arka adalesinde sakatlık yaşayan Kasımpaşalı oyuncunun MR tetkiklerini değerlendiren A Millî Takım Sağlık Heyeti, Umut'un tedavisinin UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sürecinde tamamlanmayacağını tespit etti.
25 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 20 gol atarak gol krallığını zirvede bitirmişti.