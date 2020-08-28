Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Ümit Özat'la anlaştıklarını duyurdu. Adana Demirspor, TFF 1. Lig Play-Off finalinde Fatih Karagümrük'e penaltı atışları sonunda yenilerek Süper Lig hayallerini bir yıl daha ertelemişti.

Başkan Murat Sancak'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, geçmişte beraber çalıştığımız bazı nedenlerden dolayı yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımız, teknik tecrübesine inandığım ve yarım kalan işini tamamlaması için tekrar Ümit Özat'la 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. Külübümüze ve kendisine hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun"

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1976 doğumlu genç teknik adam Ümit Özat, şu ana dek Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği, Giresunspor ve Adana Demirspor'da görev aldı.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile önemli başarılar yaşayan ve Sarı-Lacivertlilerde kaptanlık yapan Ümit Özat, Milli Takımımızın 2002 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.