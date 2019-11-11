Son dakika! Uğurcan Çakır’dan meraklandıran paylaşım

Yusuf Yazıcı’yı 17 milyon Euro’ya Lille’e satan Trabzonspor’da sırada bekleyen isim Uğurcan Çakır... Her maç kalesinde devleşen ve gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki eldiven, Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Instagram hesabından bir video paylaşan ve ''Burası benim yuvam, benim sahnem!'' notunu düşen Uğurcan'ın paylaşımı merak konusu oldu. “Benim Hikayem” isimli videonun Uğurcan’ın hayat hikayesinin anlatılacağı belgeselin introsu olduğu öğrenildi.





Başta İngiliz devi Liverpool olmak üzere Avrupa kulüplerinin Uğurcan'ı yakın takibe alıdğı ve scout ekiplerinin genç kaleci için bilgi topladığı gelen bilgiler arasında.

2025’e kadar kontratı var

Avrupa kulüplerinin ilgisini göz önünde bulunduran Trabzonspor Yönetimi, sezon başında Uğurcan Çakır’ın mukavelesini uzatmış ve ücretine de iyileştirme yapmıştı. Yıllık maaşı 3.5 milyon TL’ye çıkartılan Uğurcan’ın kontratı, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025’e kadar uzatıldı. 23 yaşındaki başarılı eldivenin kontratında herhangi bir serbest kalma bedeli ise yer almıyor.



