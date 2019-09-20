Trabzonspor son dakika transfer gelişmesini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yollanan açıklamada kaleci Uğurcan Çakır ile yeni bir sözleşme yapıldığı aktarıldı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle: "Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

- 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

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Liverpool'un takibinde

23 yaşındaki genç file bekçisi, geçen sezon Esteban'ın Trabzon'u terk etmesinin ardından Onur Kıvrak'tan kaleyi devralmış ve Bordo-Mavili ekibin 1 numarası olmayı başarmıştı. Son olarak Getafe-Trabzonspor maçındaki müthiş performansıyla dikkat çeken genç kalecinin, İngiliz devi Liverpool'un scoutları tarafından yakından takip edildiği biliniyor.

Uğurcan geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giymiş, bu sezon ise ilk 4 haftadaki maçların tamamında Trabzonspor kalesinde yer almıştı.

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