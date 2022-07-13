Fenerbahçe 'de gelecek sezon çalışmaları devam ederken, genç futbolcu Uğur Kaan Yıldız ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekip, Fenerbahçe Akademisi’nden yetişen ve A Takım'da da forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ın Göztepe 'ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Akademisi’nden yetişen, A Takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Uğur Kaan Yıldız, Göztepe Kulübüne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



