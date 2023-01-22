Son dakika Uğur Çiftçi açıklaması! Galatasaray...

Sivasspor cephesinden Uğur Çiftçi açıklaması geldi. Galatasaray 'ın transfer gündeminde olan Uğur Çiftçi İçin Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'dan son dakika açıklaması geldi. Rıza Çalımbay sol bek oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Rıza Çalımbay açıkladı

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay "Şu anda Uğur Çiftçi'yi Galatasaray'a vermeyeceğiz. Sol bek alındığı takdirde belki önü açılabilir." ifadelerini kullandı.

Emre Taşdemir gitmek istemiyor

Galatasaray ve Sivasspor Emre Taşdemir + 600 bin Euro karşılığında Uğur Çiftçi transferi için anlaşmaya varmıştı. Ancak Emre Taşdemir'in Sivas'a gitmek istememesi üzerine bu transfer gerçekleşmemişti.



