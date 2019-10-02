UEFA Trabzonspor'a, Sparta Prag maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

UEFA Disiplin Kurulu tarafından, Sparta Prag ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada güney kale arkasındaki bazı bloklardan atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verilmiştir.

Buna göre 3 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynayacağımız FC Basel karşılaşmasında Güney Kale Arkası Üst A Blok - Güney Kale Arkası Üst G Blok - Güney Kale Arkası Alt I, J, K ve L bloklar bloke edilmiştir. İlgili tribünlere kesinlikle taraftar girişi olmayacaktır.

Kulübümüzün benzeri bir eylemin tekrarlanması halinde daha ağır bir ceza ile karşılaşacağını belirtir, tüm taraftarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.



