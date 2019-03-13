Avrupa futbolunun patronu UEFA, Paris Saint Germain'in kendi sahasında Manchester United'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendiği maç sonrası resmi Instagram hesabından mücadelenin hakemlerine küfreden Neymar ile soruşturma başlattı.

PSG'nin deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşını kaybederek Devler Ligi'ne veda etmesi sonrası küplere binen Brezilyalı süperstar, mücadelenin duraklama dakikalarında verilen penaltı kararı ile ilgili olarak "Bu bir rezalet, VAR'ın başına futbol hakkında hiçbir şey bilmeyen dört adam koyuyorlar. Burada penaltı yok. Sırta çarpan topa nasıl el verilebilir? Gidin, kendinizi s....rin!" ifadelerini kullanmıştı.

UEFA ise bugün yaptığı resmi açıklamada söz konusu paylaşımın incelenmesi için bir disiplin müfettişini görevlendirdiğini belirtti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler