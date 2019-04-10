UEFA'nın geçtiğimiz yaz Avrupa kupalarından 1 yıl men ettiği Milan, daha sonrasında davayı CAS'a taşımış ve İtalyan kulübünü hakkındaki karar bozulmuştu. Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklamayla cezası 12 milyon euro'ya çevrilen Kırmızı Siyahlılar'a bugün UEFA'dan bir şok daha geldi.

Avrupa futbolunun patronunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada UEFA Kulüp Finans Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'nin Finansal Fair Play kurallarının ihlali gerekçesiyle Milan hakkında 2015/16, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarını içeren yeni bir soruşturma başlatılmasına karar verdiği duyuruldu. Öte yandan söz konusu kararın Aralık'ta açıklanan cezayla bir ilgisi olmadığı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler