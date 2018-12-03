Avrupa futbolunun patronu UEFA'dan Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisiyle ilgili tarihi bir karar geldi.

UEFA İcra Kurulu'nun İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı toplantıda VAR teknolojisinin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan itibaren hayata geçirilmesine karar verildi.

Bu kararla başkan Aleksander Ceferin'in 2019-2020'den itibaren yürürlüğe koymayı planladığı VAR'ın tarihi öne çekilmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynanan grup maçlarında Video Yardımcı Hakem teknolojisinden faydalanılmamış ve bu durum büyük tepkilere neden olmuştu.

Öte yandan VAR'ın bu sezonki UEFA Avrupa Ligi finaliyle önümüzdeki yıl oynanacak UEFA Uluslar Kupası Finalleri ve UEFA 21 Yaş Altı Finalleri'nde de kullanılacağı açıklandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler