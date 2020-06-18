UEFA, koronavirüs yüzünden Finansal Fair Play kurallarının 2020 sezonunda esnetileceğini açıkladı. 2020 sezonundaki Finansal Fair Play incelemelerine 2021 sezonunun sonuna kadar esnetilerek devam edilecek.

2020 - 2021 yılları tek bir dönem olacak

UEFA, esnetilmiş Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmeye çalışan kulüpleri dikkatle inceleyeceğini açıkladı. 2020 yılına ait mali yılı değerlendirmesi olmayacağı 2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirileceği bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi müsabakalarında yer alan takımların 31 Temmuz - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında borcunun olmadığını bildirecek.

Son tarih 6 Ekim 2020

2020-21 sezonunda UEFA kulüp müsabakalarının grup aşamasına oyuncu kaydı için son tarih 6 Ekim 2020 olarak belirlendi. UEFA, yaz transfer dönemi için son tarihin 5 Ekim 2020 olacağını açıkladı.



