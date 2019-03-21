Juventus'un Atletico Madrid'i 2-0'ın rövanşında 3-0 yenerek elediği Şampiyonlar Ligi'nden elediği karşılaşmada attığı son golün ardından yaptığı hareket nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Cristiano Ronaldo hakkındaki karar bugün açıklandı.

UEFA, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada gol sevinci sırasındaki "uygunsuz hareketi" nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı Portekizli yıldıza yalnızca 20 bin euroluk bir ceza verildiğini duyurdu. 33 yaşındaki futbolcu böylece eşleşmenin ilk maçında benzer bir sevinç gösterisinde bulunan Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone ile aynı yaptırıma uğramış oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler