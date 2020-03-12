SON DAKİKA! UEFA’dan corona virüsü çağrısı!

UEFA, EURO 2020 dahil tüm organizasyonları (yerel ve uluslararası) iptal etmek için 55 üye federasyonu 17 Mart'ta video konferansa davet etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta UEFA'ya bağlı 55 ülkenin federasyonları, Profesyonel Futbolcular Birliği temsilcileri, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligi temsilcileri ile bir video konferans yapılacağı ve Avrupa futbolunun konuya vereceği cevabın görüşüleceği kaydedildi.

Görüşmelerin; tüm yerel ligler, Avrupa Kupaları (Şampiyonalr Ligi ve Avrupa Ligi) ve EURO 2020'yi kapsayacağı vurgulandı.