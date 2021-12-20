Son dakika | UEFA, Tottenham - Rennes maçının sonucunu belirledi!

UEFA Konferans Ligi C Grubu'nda Tottenham'ın Rennes'i konuk edeceği 9 Aralık'taki karşılaşma ev sahibi ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti. Takımlar ile yapılan görüşmelerde ortak bir yol kararı alınamayınca iptal edilen karşılaşmanın sonucu tayin edildi ve Rennes 3-0 hükmen galip geldi.

UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu tarafından Temyiz Kurulu'na aktarılan dosyada Rennes'in hükmen galibiyetine ilişkin karar verildi. İki takımla yürütülen görüşmelerde de Rennes, Tottenham'ın tek taraflı aldığı kararın adil olmadığını belirten bir görüş sunmuştu.

Tottenham - Rennes maçının Fransız ekibinin galibiyetiyle sonuçlanması dolayısıyla Tottenham, grubu üçüncü sırada tamamladı ve ikinci sırada kalan Vitesse üst tura yükselmiş oldu.